«Это фиаско»: в США сочли удар по ЛНР катастрофой для Украины Профессор Петро: удар по Старобельску в ЛНР стал полным провалом Киева

Удар по Старобельску в ЛНР обернулся для украинского руководства публичным медийным провалом, а военное командование страны находится в состоянии острого беспокойства из-за ожидаемых ответных действий России, заявил профессор политологии Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context. По мнению ученого Университета Род-Айленда, это фиаско Киева, поскольку дальнейшие атаки Украины могут спровоцировать российские удары по военному командованию.

Россия будет наносить удары не по гражданским объектам, а по военному командованию. Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство, — отметил ученый.

Петро также отметил, что ситуация усложняется циничной выгодой союзников Киева от продолжения конфликта, в то время как ресурсы Украины быстро истощаются на фоне неизбежного поражения на поле боя. Анализ, по словам ученого, показывает, что к концу лета или осенью в ВСУ произойдет катаклизм, когда Украина не сможет восполнить передовые позиции для противодействия российскому давлению, поскольку ее основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны.

Ранее сообщалось, что в Армении отслужили панихиду в память о погибших в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж. Богослужения, посвященные погибшим студентам, прошли в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви 30 мая, в Троицкую родительскую субботу.