Норрис, Пиманов, Ненашева: составлен список звезд, умерших весной 2026 года

Весна 2026 года принесла с собой множество утрат среди знаменитостей как в России, так и за рубежом. Кто из звезд ушел за последние три месяца?

Николай Коляда

Российский драматург, актер и основатель театра «Коляда-Театр» Николай Коляда скончался в возрасте 68 лет. Он умер в реанимации, где лечился от двустороннего воспаления легких.

Коляда скончался в больнице в Екатеринбурге, куда был госпитализирован в конце февраля. Как рассказала сестра режиссера, после Нового года он стал жаловаться на частые простуды. Состояние 68-летнего режиссера оценили как тяжелое, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить в медикаментозный сон. В ночь на 2 марта его не стало.

Екатерина Ведунова

Актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь трагически погибли в ДТП в Мордовии.

По данным Telegram-канала «112», авария произошла 4 марта на 439-м км трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Луидором».

«45-летняя актриса скончалась на месте. Ее дочь умерла позже в больнице. Водитель легковушки и 70-летняя пассажирка госпитализированы», — говорится в публикации.

Чак Норрис

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер 20 марта в возрасте 86 лет.

Семья артиста решила не разглашать причину его смерти.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — написала его семья в соцсетях.

Накануне, 19 марта, актер был госпитализирован на Гавайях. Известно, что он занимался спортом на острове, общался по телефону с другом и шутил, однако вскоре ему понадобилась медицинская помощь. При этом за день до этого, 18 марта, Норрис был в хорошем состоянии.

Сергей Быстрицкий

О смерти Сергея Быстрицкого сообщил Союз кинематографистов России. Артист, которому было 62 года, ушел из жизни 1 апреля.

«1 апреля 2026 года на 63-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, режиссера Быстрицкого Сергея Вениаминовича (1963–2026)», — сообщили в Telegram-канале организации.

Telegram-канал SHOT пишет, что причина смерти пока не установлена. В публикации отмечается, что Быстрицкий не страдал серьезными заболеваниями и не жаловался на здоровье.

Алексей Пиманов

23 апреля, стало известно, что Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Он прежде всего известен в качестве телеведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, режиссер снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов. С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».

Его вдова актриса Ольга Погодина рассказала, что ее супруг скончался в результате острого инфаркта. Она назвала его смерть самой большой трагедией в ее жизни.

«У него случился острый инфаркт», — уточнила Погодина.

Роберт Ляпидевский

Народный артист России Роберт Ляпидевский скончался в возрасте 89 лет после долгой болезни, сообщили 28 апреля в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Более 65 лет актер посвятил этому театру.

Артист скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщили члены его семьи. Заболевание затронуло все органы. Ляпидевский умер у себя дома.

Галина Ненашева

Заслуженная артистка России Галина Ненашева скончалась в возрасте 85 лет, сообщил 4 мая телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале. По его словам, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало легендарной певицы Галины Ненашевой», — написал он.

Вадим Александров

Вадим Александров, заслуженный артист России, скончался на 88-м году жизни. Он запомнился зрителям по ролям в популярных сериалах «Каменская», «Воронины» и «Папины дочки».

Вадим Александров умер 8 мая. Родственники актера сообщили, что причиной смерти артиста стала травма головы, полученная при падении в квартире.

«Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — сообщили они.

Александров несколько лет боролся с онкологией. 3 мая он отметил 87-летие.

Зоя Богуславская

Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская, умерла 14 мая в возрасте 102 лет, сообщила пресс-служба Центра Вознесенского.

В пресс-службе центра отметили, что Зоя Богуславская при жизни была ярким и талантливым человеком, который внес большой вклад в развитие русской культуры и искусства.

«Большая глава жизни Зои Борисовны была посвящена всеобъемлющей любви: в браке с поэтом Андреем Андреевичем Вознесенским Зоя Борисовна прожила 46 лет. Живость и острота ума, открытость новому, безупречный вкус Зои Борисовны стали камертоном для нескольких поколений неравнодушных людей, а ее чуткость и доброта — символом человеческих отношений», — высказались в пресс-службе.

Причиной смерти писательницы назвали возраст.

