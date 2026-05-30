«Я все делала неправильно»: Джей Ло высказалась о разводе с Аффлеком Певица Дженнифер Лопес заявила, что стала счастливой после развода с Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес назвала верным решением свой недавний развод с актером Беном Аффлеком. Звезда стала гостьей вечернего шоу Джимми Киммела на телеканале ABC и подтвердила, что сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Отвечая на вопросы ведущего о разводе, артистка намекнула, что ей следовало принять решение о разрыве этих отношений значительно раньше.

Я должна была сделать это раньше. Я все делала неправильно, поверьте мне, — заявила Джей Ло.

При этом исполнительница категорически отказалась от шуточного предложения Киммела принять участие в телешоу «Холостяк», чтобы не портить свое нынешнее гармоничное состояние. Лопес добавила, что сейчас чувствует себя фантастически в одиночестве и совершенно не торопится заводить новые романтические знакомства.

Ранее Лопес призналась в соцсетях, что не может забыть свою героиню‑горничную из фильма «Госпожа горничная». Звезда напомнила, что с момента премьеры прошло уже более 20 лет, но мысли о персонаже все еще не покидают ее.