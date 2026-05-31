Ученые предупредили о «тихой пандемии» рака The Lancet: число случаев рака в мире может вырасти до 35 млн в год к 2050 году

К 2050 году число новых случаев рака может вырасти до 35 млн в год, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Oncology. Это назвали «тихой пандемией» онкозаболеваний, вызванной недостатком медперсонала и несвоевременной диагностикой болезни.

Авторы исследования отмечают, что системы здравоохранения могут столкнуться с острой нехваткой медицинского персонала. По оценкам экспертов, к середине века в мире будет недоставать около 65 млн медсестер и 16 млн специалистов по диагностике, что может привести к увеличению сроков ожидания обследований и лечения.

Сейчас ежегодно в мире диагностируют около 20 млн случаев онкологических заболеваний. Ученые прогнозируют рост этого показателя примерно на 70% в ближайшие десятилетия, что связывают как с улучшением диагностики, так и с увеличением факторов риска. Авторы доклада назвали ситуацию «тревожным сигналом» для систем здравоохранения по всему миру.

Ранее ученые из научно-технологического университета «Сириус» разработали наноплатформы для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Эти платформы основаны на принципе точечной доставки лекарств прямо к опухоли, что открыло возможность для перепрограммирования иммунных клеток, как сообщили в пресс-службе университета.