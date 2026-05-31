ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 20:20

Прогноз магнитных бурь на неделю: как пережить начало июня 2026 года

Прогноз магнитных бурь на неделю: как пережить начало июня 2026 года Прогноз магнитных бурь на неделю: как пережить начало июня 2026 года Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конец мая метеозависимые люди провожают спокойно, но июнь готовит для них неприятные сюрпризы. Магнитные бури, казалось бы, в конце мая и в первых числах лета особо и не тревожат — с 26 мая по 3 июня космическая погода держит зеленый флаг: Kp-индекс (глобальный показатель возмущенности магнитного поля Земли) не превышает 3 баллов, магнитосфера в норме. Но расслабляться жителям Москвы рано: уже в первую неделю лета геомагнитная обстановка резко изменится.

Прогноз магнитных бурь на неделю и весь июнь 2026 года позволяет спланировать метеочувствительным согражданам свою частную жизнь и режим работы заранее. Солнце готовит несколько волн активности, и специалисты по солнечной астрономии уже огласили ориентировочный календарь. Долгосрочные данные носят прогностический характер — точные параметры уточняются за несколько дней до события, поскольку солнечная активность способна меняться стремительно.

Однако картина первой недели июня, с 1-го по 7-е число, складывается однозначной и благоприятной: 4 июня — первое, но не самое агрессивное возмущение месяца (Kp = 4), магнитосфера еще только «просыпается», но наш организм уже может отреагировать на такой всплеск.

1–3 и 5–7 июня — относительно спокойные дни, геомагнитная обстановка держится в норме. В целом первая неделя июня не самая сложная, и это хорошая новость. Плохая — прогноз магнитных бурь на вторую семидневку пока выглядит более устрашающим. Впрочем, об этом расскажем подробнее в следующий раз, ведь все еще может измениться.

Прогноз магнитных бурь на неделю: как пережить начало июня 2026 года Прогноз магнитных бурь на неделю: как пережить начало июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пережить бурю без потерь

Магнитные бури в самом начале июня 2026 года принесут несколько по-настоящему непростых дней. Вот что поможет подготовиться заблаговременно:

  • за 2–3 дня до прогнозируемого пика сократите физические нагрузки до 40–50% от привычного уровня — дайте сердечно-сосудистой системе запас прочности;

  • соблюдайте питьевой режим: не менее 30 мл воды на 1 кг веса в сутки — это поддерживает вязкость крови и стабилизирует давление;

  • ложитесь спать в одно и то же время, подушка — высотой 8–10 см, поза на боку снижает нагрузку на шейные сосуды;

  • в дни бурь откажитесь от алкоголя, крепкого кофе и тяжелой жирной пищи — они дополнительно нагружают сосуды;

  • пешие прогулки утром или вечером в спокойном темпе — лучшее природное «лекарство» для насыщения крови кислородом.

Важный совет для метеозависимых

Самое универсальное правило адаптации к смене солнечной активности — не бороться с бурей, а готовиться к ней. Следите за прогнозом магнитных бурь на неделю и при первых признаках возмущения (Kp = 4 и выше) переходите в щадящий режим: меньше стресса, больше воды и сна. Организм, заблаговременно поставленный в комфортные условия, даже Kp = 6 переносит значительно легче, чем тот, который «атаковали» врасплох.

Ранее мы рассказывали, как вспышки на солнце бьют по нашему телу.

погода
магнитные бури
июнь
советы
Москва
Здоровье
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.