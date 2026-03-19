19 марта 2026 в 18:29

Как мы чувствуем магнитные бури: воздействие на нас вспышек на Солнце

Земля снова под ударом. Солнце выбрасывает в космос миллиарды тонн плазмы — и часть этого потока достигает нашей планеты. В такие дни у миллионов людей раскалывается голова, скачет давление и хочется просто лечь и не вставать.

Что происходит в момент геомагнитной бури

Когда на Солнце случается вспышка, в пространство вырывается мощный поток заряженных частиц — так называемый солнечный ветер. Достигая Земли, он сталкивается с магнитосферой — защитным «щитом» планеты — и деформирует ее. Именно это возмущение называют геомагнитной бурей. Во время такого шторма меняется магнитное поле Земли, усиливается ионизация атмосферы, могут нарушаться радиосвязь и работа навигационных систем.

Как это бьет по нашему телу

Клетки человеческого тела имеют электрический заряд и реагируют на колебания геомагнитного поля. Кровь становится гуще, капиллярный кровоток замедляется, ткани получают меньше кислорода. Именно поэтому во время магнитных бурь число вызовов скорой помощи вырастает на 15–20%, а риск инфаркта — на 13%. Животные тоже реагируют: птицы теряют ориентацию, рыбы ведут себя беспокойно, а домашние питомцы становятся нервозными.

Кто чувствует магнитные бури острее всех

Не все одинаково восприимчивы к магнитным штормам. Метеочувствительные люди — особенно те, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или нервной системой, — ощущают усталость, головные боли, тревогу и бессонницу. Здоровые молодые люди, как правило, переносят геомагнитную бурю незаметно — или замечают лишь легкую раздражительность.

Как подготовиться к активности Солнца заранее

Главное оружие метеочувствительного человека — профилактика, а не таблетки. За день-два до прогнозируемого шторма врачи рекомендуют:

  • снизить физические и эмоциональные нагрузки;

  • отказаться от алкоголя, кофе и жирной пищи;

  • больше спать и гулять на свежем воздухе;

  • принимать препараты магния и успокоительные — пустырник или валериану.

Что делать при головной боли во время магнитной бури

Если голова все же разболелась, не нужно терпеть. При первых признаках боли, которую нередко провоцирует геомагнитная буря, помогут нестероидные противовоспалительные средства: ибупрофен, напроксен или аспирин в дозировке 150–200 мг. Последний особенно эффективен именно в дни бурь, так как разжижает кровь и улучшает кровообращение. При легкой боли подойдет парацетамол. Хорошо зарекомендовал себя глицин: он снижает возбудимость нервной системы и помогает мозгу справляться с перегрузкой. Важно: все препараты нужно принимать строго по инструкции и с учетом противопоказаний — особенно людям с болезнями желудка. А лучше всего — обратиться с проблемой метеочувствительности к терапевту по месту жительства.

Виктория Семенова
