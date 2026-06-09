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09 июня 2026 в 05:00

До 700 тысяч рублей: где в России самые высокие зарплаты — топ должностей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Росстат назвал сферы, где среднемесячный доход достигает 200–300 тыс. рублей. Какие профессии приносят такие деньги, кому платят еще больше и что нужно уметь, чтобы претендовать на высокий оклад, — в материале NEWS.ru.

В каких отраслях средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей

Росстат зафиксировал самые высокие средние зарплаты в пяти отраслях: финансы и страхование, добыча нефти и газа, информация и связь, производство табачных изделий, а также воздушный и космический транспорт.

В марте 2026 года средняя заработная плата в сфере добычи нефти и газа достигла 226 тысяч рублей, как и в области информации и связи. В производстве табачных изделий средний доход составил 218 тыс. рублей, в отрасли воздушного и космического транспорта — 223 тыс. рублей, а в финансовой и страховой сферах — 314 тыс. рублей. Для сравнения: в целом по России средняя зарплата в марте 2026 года равнялась 112 654 рублям.

Все перечисленные области достаточно специфичны и требуют специальных навыков, заявил NEWS.ru директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

«Если говорить о зарплате от 150–200 тыс. рублей на руки, то такой размер вознаграждения готовы платить не всем. Не стоит забывать, что понятие средней зарплаты достаточно размытое — складываются доходы всех задействованных в отрасли сотрудников и делятся на их количество», — отметил эксперт. По его словам, медианная зарплата («серединный» показатель, при котором половина работников получает меньше указанной суммы, а половина — больше) в этом смысле гораздо более показательна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто из специалистов получает от 150 до 700 тысяч рублей

По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в финансовой, страховой и нефтедобывающей отраслях средняя зарплата в последние 15–20 лет в разы превышает показатели других сфер. В ИТ-сфере ситуация изменилась после 2020 года, когда дефицит специалистов стал максимально острым.

Собеседница NEWS.ru отметила, что у пилотов воздушных судов зарплата достигает 650 тыс. рублей (авиационные механики получают до 180 тыс.), в финансовой сфере доход финансового аналитика доходит до 700 тыс. рублей, при этом на начальном уровне зарплата тоже превышает 110 тыс.

Такая же картина наблюдается в страховании и ИТ: средние заработки выше уже на джуниорских позициях по сравнению с другими отраслями, а на уровне сеньоров достигают очень высоких значений.

«Другие сферы отличаются более низкими зарплатами как на начальных, так и на высоких позициях. Например, средний доход механика машиностроительного завода начинается от 60–80 тыс. рублей», — уточнила Иванова-Швец.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие навыки нужны для зарплаты от 200 тысяч

Если говорить о конкретных специальностях, эксперты в первую очередь называют инженера по бурению в нефтегазовой отрасли. Это должен быть высококвалифицированный специалист, который разбирается в технологиях бурения скважин, умеет обращаться с буровым оборудованием и контрольно-измерительными приборами, понимает геологию месторождений и методы их оценки, отметил Муравьев.

Плюс к этому — владение специализированным ПО для моделирования бурения и знание английского языка как минимум на уровне чтения технической документации. И, конечно, опыт от трех до пяти лет.

В сфере информации и связи одна из самых высокооплачиваемых должностей — DevOps-инженер. От такого профессионала требуется умение автоматизировать развертывание и эксплуатацию программного обеспечения, настраивать облачную инфраструктуру, писать скрипты на разных языках программирования, работать с инструментами мониторинга и логирования (процесс записи событий, ошибок и действий программы или системы для последующего анализа). Он также должен понимать принципы информационной безопасности и иметь опыт с системами управления конфигурациями. По сути, DevOps-инженер отвечает за всю ИТ-инфраструктуру компании и подсказывает руководителям, как ее улучшить.

В финансовой сфере эксперты выделяют финансового аналитика — спрос на таких специалистов растет, потому что данных становится все больше. Этот человек не просто работает с базами данных и аналитическими инструментами. Он строит финансовые модели и прогнозы, анализирует отчетность по МСФО и РСБУ, проводит инвестиционную оценку проектов и рисков, разбирается в бюджетировании, управленческом учете и макроэкономических факторах. А еще он должен уметь красиво и понятно представить свои выводы — будь то дашборд или презентация, заключил Муравьев.

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