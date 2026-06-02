Зарплаты в 2026 году: кому повысят, сколько доплатят, грозят ли сокращения

Согласно статистике, каждый третий российский работодатель пошел на повышение фиксированных зарплат. О том, представители каких профессий оказались в выигрыше и где кадровый голод разгорится еще сильнее, — в материале NEWS.ru.

Кто уже получил прибавку в первой половине 2026 года

Аналитики сервиса hh.ru утверждают, что 33% российских компаний увеличили фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года. Еще 59% сохранили уровень окладов на прежнем уровне. По подсчетам специалистов, лидерами по повышению зарплаты оказались:

энергетическая отрасль — 50% компаний повысили оклады;

производители продуктов питания — 48%;

телеком-компании — 46%.

Кроме того, в медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компаний, в сфере электроники — у 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний.

По мнению председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», члена совета директоров КАО «Азот» Анастасии Горелкиной, результаты исследования отражают общую тенденцию на рынке труда — работодатели все активнее борются за кадры в ключевых отраслях, стараясь удержать опытных специалистов и привлечь новых.

Почему зарплаты растут прямо сейчас

Действительно, на рынке труда можно наблюдать тенденцию к росту медианной заработной платы во многих отраслях, говорит в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.

«Прежде всего, это связано с высокой конкуренцией за высококвалифицированные кадры. Работодатели стараются удержать и привлекать новых специалистов одновременно, что является довольно непростой задачей в условиях нехватки кадров», — отмечает он.

В целом в тех сферах, где наблюдается нехватка квалифицированных специалистов, можно наблюдать рост фиксированных зарплат, уточнил эксперт.

Кто еще может рассчитывать на прибавку во второй половине 2026 года

Высокий шанс на повышение зарплаты есть у представителей дефицитных профессий: сварщиков, токарей высокой квалификации, водителей-дальнобойщиков и инженеров, особенно в оборонной промышленности. В этой стратегически важной сфере зарплаты могут увеличить на 10–20% и выше из-за нехватки квалифицированных кадров, считает Горелкина.

«Не останутся без внимания и врачи узких и высокотехнологичных специальностей: стоматологи, хирурги, репродуктологи и косметологи в частной медицине могут рассчитывать на прибавку 10–12%», — отмечает эксперт.

Таким образом, в 2026 году прибавки получают сотрудники отраслей с дефицитом кадров и высокой конкуренцией за специалистов. Во второй половине года эта тенденция сохранится, заключает Горелкина.

По мнению Ахмедова, в ближайшее время можно будет наблюдать продолжение тенденции на повышение зарплат, так как проблема рынка труда носит долгосрочный характер.

«В ключевых отраслях компании просто вынуждены повышать зарплаты для привлечения и удержания специалистов, так как на данный момент это самый доступный и действенный инструмент», — пояснил он.

По словам эксперта, номинальная зарплата до конца года в целом будет расти, а вот рост будет, скорее всего, неравномерным. В некоторых отраслях возможна и стагнация из-за бюджетных ограничений и низкой рентабельности. В целом в тех отраслях, где уже сейчас не хватает специалистов, зарплаты будут расти, резюмирует Ахмедов.

Растут ли зарплаты у всех или кого-то все же сокращают

Однако картина на рынке труда была бы неполной без статистики по сокращениям. Пока одни компании борются за кадры через повышение окладов, другие вынуждены оптимизировать штат. По данным исследований, количество сотрудников, которых планируется сократить, в марте составило 104 775 человек, тогда как в феврале этот показатель составлял 100 397 человек. Эксперты называют эти цифры обескураживающими: еще в июне прошлого года под угрозой увольнения находились 73 572 человека. За 10 месяцев этот показатель вырос на 43%.

Чаще всего под сокращение попадают сотрудники финансовой сферы. Географически наибольшее число увольнений прогнозируется в Москве, Московской области, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

