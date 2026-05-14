День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 14:22

«Биннофарм Групп» провела первую фармацевтическую олимпиаду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания «Биннофарм Групп» подвела результаты первой онлайн-олимпиады по фармацевтике, в которой приняли участие около 100 студентов, изучающих фармакологию, химию и биотехнологии. Победителями научного конкурса стали 14 участников.

«Биннофарм Групп» провела фармацевтическую олимпиаду впервые, для компании важно вовремя замечать молодых, талантливых специалистов на раннем этапе их профессионального пути. Мы рассматриваем такие проекты как часть кадровой стратегии. Олимпиада позволяет увидеть, как участники подходят к решению практических задач, работают с комплексными кейсами и принимают нестандартные, но при этом реалистичные решения. Именно такие компетенции сегодня востребованы в фармацевтической индустрии, — рассказала директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

Задания для олимпиады разрабатывались и оценивались ведущими специалистами компании «Биннофарм Групп» в Москве и Подмосковье. Кейс-блок был составлен на основе реальных задач, с которыми сталкиваются работники фармацевтической отрасли.

Участникам предстояло проанализировать риски, связанные с несоблюдением условий хранения лабораторных реактивов, и предложить соответствующие меры. Также им нужно было разработать подходы к асептическому производству вакцин, учитывая требования к равномерному дозированию.

Ранее сообщалось, что в московском Дворце гимнастики Ирины Винер с 17 по 18 апреля прошел II Национальный чемпионат розничных профессий. Призовой фонд мероприятия составил 2 млн рублей.

Здоровье
олимпиады
отрасли
фармацевтика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй брак, санкции Украины, мнение об СВО: как живет Александр Олешко
Путин отметил наличие талантливых людей среди участников СВО
Автоюрист оценил нововведения в оформлении нетрезвых водителей
В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России
Миронов рассказал о заслугах Москальковой на посту омбудсмена
Офицер Росгвардии погиб при ударах ВСУ
Путин призвал отказаться от деления предприятий на оборонные и гражданские
В Минске пройдет выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»
Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав
Названы самые востребованные мобильные приложения в мире
В Госдуме назвали важное последствие переговоров США и Китая
Самокатчица влетела в российскую школьницу и скрылась
Превышение скорости без штрафа: порог правда сократят? Позиция МВД, Госдумы
Путин раскрыл технологические планы России
«Аэрофлот» провел совещание о развитии доступной среды на авиатранспорте
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Полицейские задержали серийного поджигателя автомобилей в Краснодаре
На Украине сделали громкое заявление о мобилизации молодежи
Мантуров раскрыл, для чего в России используются лазеры
Путин прибыл на съезд Союза машиностроителей России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.