«Биннофарм Групп» провела первую фармацевтическую олимпиаду

Компания «Биннофарм Групп» подвела результаты первой онлайн-олимпиады по фармацевтике, в которой приняли участие около 100 студентов, изучающих фармакологию, химию и биотехнологии. Победителями научного конкурса стали 14 участников.

«Биннофарм Групп» провела фармацевтическую олимпиаду впервые, для компании важно вовремя замечать молодых, талантливых специалистов на раннем этапе их профессионального пути. Мы рассматриваем такие проекты как часть кадровой стратегии. Олимпиада позволяет увидеть, как участники подходят к решению практических задач, работают с комплексными кейсами и принимают нестандартные, но при этом реалистичные решения. Именно такие компетенции сегодня востребованы в фармацевтической индустрии, — рассказала директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

Задания для олимпиады разрабатывались и оценивались ведущими специалистами компании «Биннофарм Групп» в Москве и Подмосковье. Кейс-блок был составлен на основе реальных задач, с которыми сталкиваются работники фармацевтической отрасли.

Участникам предстояло проанализировать риски, связанные с несоблюдением условий хранения лабораторных реактивов, и предложить соответствующие меры. Также им нужно было разработать подходы к асептическому производству вакцин, учитывая требования к равномерному дозированию.

Ранее сообщалось, что в московском Дворце гимнастики Ирины Винер с 17 по 18 апреля прошел II Национальный чемпионат розничных профессий. Призовой фонд мероприятия составил 2 млн рублей.