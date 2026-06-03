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03 июня 2026 в 17:12

Греция ответила на появление украинского дрона со взрывчаткой в своих водах

Греция направила Киеву официальный протест из-за украинского дрона в своих водах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Греция направила Киеву официальный протест из-за обнаруженного в пещере близ острова Лефкада в Ионическом море украинского безэкипажного морского катера со взрывчаткой, заявила на брифинге представитель МИД страны Лана Зохью. По ее словам, протест был сделан как в устной, так и в письменной форме, сообщает ТАСС.

В нем подчеркивается, что надводный морской дрон, обнаруженный в греческих территориальных водах, подвергал серьезной опасности морское судоходство, мог привести к гибели невинных людей и нанести неисчислимый экологический ущерб. Перенос военных действий в Средиземное море на большом удалении от реального фронта может создать опасность для нашей национальной безопасности, а также нанести тяжелый удар по экономике страны, — сказала Зохью.

Она подчеркнула, что право Украины на самооборону не может оправдать действия такого рода. Греция выразила решительный протест в связи с незаконным присутствием вооруженного морского дрона в греческих территориальных водах и призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем и не распространять военные операции на районы Средиземного моря, добавила представитель МИД.

Украинский безэкипажный катер Magura V5 обнаружили у острова Лефкас 7 мая. Морской дрон прибило к берегу Ионического моря недалеко от мыса Дукато. Как уточнили местные службы, катер с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Дрон был оснащен детонатором, антеннами и системами связи, но взрывчатки на нем не оказалось.

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