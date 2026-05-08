Рыбаки обнаружили морской дрон с детонатором у берегов европейской страны В Греции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5

В Греции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5 у острова Лефкас, сообщил портал ekathimerini. Морской дрон прибило к берегу Ионического моря недалеко от мыса Дукато. Местные рыбаки сделали находку в четверг, 7 мая.

Как уточнили местные службы, катер с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Дрон был оснащен детонатором, антеннами и системами связи, но взрывчатки на нем не оказалось. На место происшествия незамедлительно направили саперов. После проверки рыбаки отбуксировали катер в порт Василики и передали его береговой охране.

Сейчас власти рассматривают несколько версий случившегося: от использования дрона для перевозки наркотиков до возможной связи с подготовкой атак на суда, которые относят к российскому «теневому флоту». Расследование продолжается.

Ранее беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Всего воздушное пространство европейской страны пересекли три дрона.