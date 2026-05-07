07 мая 2026 в 10:41

Украинские дроны могли атаковать страну НАТО

Прилетевшие со стороны Украины БПЛА атаковали пассажирский поезд и НПЗ в Латвии

Фото: Социальные сети
Беспилотники типа FP-1, используемые Украиной, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии, сообщает Delfi. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Глава вооруженных сил страны Марис Тутинс подтвердил, что дроны могли залететь на территорию страны с украинской стороны.

По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении, — отметил он.

Всего воздушное пространство Латвии пересекли три дрона. Так, в городе Резекне на территории нефтехранилища SIA East-West Transit зафиксирован прилет одного из них. БПЛА попал в пустой резервуар. Поскольку емкость была пусты, крупного возгорания удалось избежать. Тем не менее пожарные тушили огонь вплоть до утра.

Еще один БПЛА упал на пассажирский поезд — после удара загорелось машинное отделение, были эвакуированы около 60 человек. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее беспилотник ВСУ упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать. По предварительной информации, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения тяжелого предмета.

