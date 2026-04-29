29 апреля 2026 в 10:12

Украинский беспилотник рухнул в Казахстане

Беспилотник ВСУ упал в Актюбинской области Казахстана у российской границы

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка.

В материале говорится, что местные жители жаловались утром на громкий грохот от падения беспилотника. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб Казахстана.

Ранее стало известно, что над Орском в Оренбургской области прогремели взрывы. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимался дым. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого появилась информация, что ВСУ пытались атаковать промпредприятия в Оренбургской области. По предварительной информации, никто не пострадал. По данным Минобороны России, четыре беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией региона.

Также пожар вспыхнул на промышленной площадке в Пермском крае после атаки БПЛА. По информации губернатора Евгения Махонина, все работники предприятия были оперативно эвакуированы с территории объекта.

