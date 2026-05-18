Исследование раскрыло, в какой стране газ наиболее доступен для населения РИА Новости: РФ, Казахстан и РБ лидируют по доступности газа для населения

Наибольшую доступность газа для населения в 2025 году зафиксировали в России, Казахстане и Белоруссии, следует из исследования РИА Новости. Наименьшие показатели показала Молдавия, отметили в источнике.

Ситуация на европейском рынке газа в 2025 году была нестабильной, считают эксперты. На итоговые показатели повлияли цены, уровень доходов населения, а также особенности поставок и географии.

Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку лидеров по поставкам сжиженного природного газа в Испанию. По этому показателю ее обгоняют только США и Алжир.

До этого стало известно: Европа импортировала в апреле рекордные 12,61 млрд кубометров СПГ. При этом такой показатель оказался на 7% ниже, чем в марте, и на 0,1% меньше, чем в апреле 2025-го. В январе — апреле из терминалов выкачали 50,8 млрд кубометров СПГ, это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года.

Кроме того, средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.