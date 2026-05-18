День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 05:49

Исследование раскрыло, в какой стране газ наиболее доступен для населения

РИА Новости: РФ, Казахстан и РБ лидируют по доступности газа для населения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наибольшую доступность газа для населения в 2025 году зафиксировали в России, Казахстане и Белоруссии, следует из исследования РИА Новости. Наименьшие показатели показала Молдавия, отметили в источнике.

Ситуация на европейском рынке газа в 2025 году была нестабильной, считают эксперты. На итоговые показатели повлияли цены, уровень доходов населения, а также особенности поставок и географии.

Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку лидеров по поставкам сжиженного природного газа в Испанию. По этому показателю ее обгоняют только США и Алжир.

До этого стало известно: Европа импортировала в апреле рекордные 12,61 млрд кубометров СПГ. При этом такой показатель оказался на 7% ниже, чем в марте, и на 0,1% меньше, чем в апреле 2025-го. В январе — апреле из терминалов выкачали 50,8 млрд кубометров СПГ, это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года.

Кроме того, средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

Мир
газ
Россия
Казахстан
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт назвал идеальную емкость аккумулятора смартфона
Ростех анонсировал выпуск сверхтяжелого двигателя
Российским полицейским хотят добавить ежемесячную пенсию
Потопы, ураганы и столетняя жара: каким будет июнь в 2026 году
Во Франции заявили о серьезных последствиях решения московского суда
Ростовская область отбила ночную атаку беспилотников
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с Резервным фондом РФ
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Назван самый безопасный способ борьбы с ожирением
Названа популярная еда, которая является пищевым мусором
В Ливане заявили о гибели исторических оливковых рощ
Кошатникам рассказали, какие лекарства нужны при поездке с питомцем на дачу
Роспотребнадзор поможет Уганде в борьбе с лихорадкой Эбола
Продвижение у Рай-Александровки, разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 18 мая
Врач дала несколько полезных советов, помогающих пережить жару
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 мая
Госдолг США вырос на $450 млрд
Исследование раскрыло, в какой стране газ наиболее доступен для населения
В Турции раскрыли, поступали ли просьбы о новых переговорах по Украине
Более 13,6 тыс. площадок с запрещенными БАДами заблокировали в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.