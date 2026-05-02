02 мая 2026 в 10:08

Европа импортировала в апреле рекордные 12,61 млрд кубометров СПГ

Европа импортировала в апреле рекордные 12,61 млрд кубометров СПГ, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом такой показатель оказался на 7% ниже, чем в марте, и на 0,1% меньше, чем в апреле 2025-го.

В январе-апреле из терминалов выкачали 50,8 млрд кубометров СПГ, это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что сжиженный природный газ лидировал по доле среди источников получения газа Европой (36,2%), далее чаще всего страны континента импортировали газ, добытый в Северном море (28,3%).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

До этого старший менеджер консалтинговой компании Иван Тимонин выразил мнение, что запрет Евросоюза на импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды высокого спроса. Также, по его словам, это может привести к росту цен.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы популярные среди россиян направления для отдыха в майские праздники
Во Франции потребовали судить премьера Лекорню из-за булочной
Стало известно о массовой задержке авиарейсов в аэропорту Сочи
Макака Панч из японского зоопарка нашел нового друга
Появились детали о многодетной семье, погибшей на пожаре в Югре
Подорожавшее авиатопливо вынудило Air India пойти на отчаянный шаг
Украинский город содрогнулся на фоне прогремевшего взрыва
Мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка
Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу
Европа импортировала рекордный для апреля объем СПГ
Фицо подтвердил участие в Параде Победы на Красной площади
Мирный житель попал в больницу после удара FPV-дрона по белгородскому селу
На морском терминале в Туапсе удалось потушить пожар
«Политический юмор очень тонкий»: Малахов о КВН, Моргуновой, Нагиеве
Жарку шашлыков могут запретить в ряде российских регионов
В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН
Суд решил судьбу лидера ОПГ, которая планировала похитить футболиста
Девять детей осиротели после таинственной смерти троих мужчин под Москвой
Москвичам назвали сроки наступления метеорологического лета
Российские организации «тонут» в долгах контрагентов
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

