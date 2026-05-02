Европа импортировала рекордный для апреля объем СПГ

Европа импортировала в апреле рекордные 12,61 млрд кубометров СПГ, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом такой показатель оказался на 7% ниже, чем в марте, и на 0,1% меньше, чем в апреле 2025-го.

В январе-апреле из терминалов выкачали 50,8 млрд кубометров СПГ, это на 9% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что сжиженный природный газ лидировал по доле среди источников получения газа Европой (36,2%), далее чаще всего страны континента импортировали газ, добытый в Северном море (28,3%).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

До этого старший менеджер консалтинговой компании Иван Тимонин выразил мнение, что запрет Евросоюза на импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды высокого спроса. Также, по его словам, это может привести к росту цен.