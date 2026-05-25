У фигурантов дела о золотых лицензиях арестовали активы на 60 млн рублей СК: у фигурантов дела о золотых лицензиях в Забайкалье арестовали активы

Имущество более чем на 60 млн рублей арестовали у фигурантов уголовного дела о незаконной выдаче лицензий на добычу золота в Забайкальском крае, сообщила ТАСС представитель СК России Светлана Петренко. Под арест попали недвижимость, транспорт и денежные средства.

Ранее в Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова — его обвиняют в незаконной добыче золота почти на 100 млн рублей и легализации доходов. По версии следствия, бизнесмен без лицензии добыл драгоценный металл на одном прииске, а затем провел его через другую свою компанию.

С 1 мая 2026 года в России вступил в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов. Ограничение распространяется на физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако вывоз золота допускается в страны Евразийского экономического союза через международные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.