Экономист ответил, какой отпуск ждет работников с ненормированным графиком

Экономист Балынин: при ненормированном графике отпуск длится 31 день

При ненормированном графике отпуск должен составлять минимум 31 день в году, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что точная цифра должна быть закреплена во внутренних документах компании.

Ненормированный рабочий день не означает, что сотрудника можно постоянно оставлять работать сверх обычного графика. Это особый режим, который закреплен в статье 101 Трудового кодекса РФ. Работника могут привлекать к обязанностям за пределами установленной продолжительности рабочего времени только эпизодически и по распоряжению работодателя, — объяснил Балынин.

Экономист подчеркнул, что работодатель обязан вести учет времени, отработанного каждым сотрудником в ненормированном режиме. По его словам, право на дополнительный отпуск возникает независимо от количества отработанных сверх нормы часов.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что родителям школьников необходимо давать дополнительные оплачиваемые выходные дни 1 сентября или 25 мая, если их ребенок идет в первый класс или заканчивает обучение. По его словам, инициатива уже направлена министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

