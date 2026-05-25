25 мая 2026 в 12:07

Автоэксперт дал советы, как выявить восстановленную машину после ДТП

Автоэксперт Шелков: восстановленную машину после ДТП можно распознать по деталям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подержанную восстановленную машину после серьезного ДТП можно распознать по деталям разных годов выпуска, заявил «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. Он посоветовал перед покупкой автомобиля сравнить величину зазоров кузовных панелей на левой и правой сторонах. У транспортного средства, которое не попадало в аварию, они будут симметричными.

Полностью перекрашенный кузов можно разглядеть невооруженным глазом. На машине с огромной долей вероятности будут стоять детали разных годов выпуска: стекла, фары, пластиковая фурнитура, ремни безопасности. Даже при покупке новых запчастей никто их точно не подбирает по году и месяцу выпуска, не говоря о запчастях с авторазборок, — отметил Шелков.

Эксперт порекомендовал проверить слой герметика по периметру дверей, капота и крышки багажника, а также в подкапотном пространстве. Он должен быть нанесен аккуратно и ровно.

Ранее автоэксперт Александр Пархомчук рассказал, что во время шиномонтажа не исключены ошибки, например резину могут установить на поврежденный или грязный диск. Неправильно выполненная процедура может сократить ресурс новых покрышек и создать угрозу на дороге.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
