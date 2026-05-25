Автоэксперт дал советы, как выявить восстановленную машину после ДТП

Подержанную восстановленную машину после серьезного ДТП можно распознать по деталям разных годов выпуска, заявил «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. Он посоветовал перед покупкой автомобиля сравнить величину зазоров кузовных панелей на левой и правой сторонах. У транспортного средства, которое не попадало в аварию, они будут симметричными.

Полностью перекрашенный кузов можно разглядеть невооруженным глазом. На машине с огромной долей вероятности будут стоять детали разных годов выпуска: стекла, фары, пластиковая фурнитура, ремни безопасности. Даже при покупке новых запчастей никто их точно не подбирает по году и месяцу выпуска, не говоря о запчастях с авторазборок, — отметил Шелков.

Эксперт порекомендовал проверить слой герметика по периметру дверей, капота и крышки багажника, а также в подкапотном пространстве. Он должен быть нанесен аккуратно и ровно.

