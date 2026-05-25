Стало известно о пострадавших при жесткой посадке самолета под Красноярском

Стало известно о пострадавших при жесткой посадке самолета под Красноярском Командир пострадавшего под Красноярском самолета находится в тяжелом состоянии

Командир совершившего жесткую посадку под Красноярском воздушного судна «Аэропракт-22» находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, на борту находились два человека.

Командир «тяжелый», второй пилот — наблюдатель — в лучшем состоянии, — сказал собеседник агентства.

Ранее в региональном ГУ МЧС России сообщили, что воздушное судно совершило жесткую посадку в районе населенного пункта Осиновый Мыс в Красноярском крае. Инцидент произошел в 14:50 в понедельник, 25 мая, в Богучанском муниципальном округе.

До этого сообщалось, что в районе Сочи четыре пассажирских самолета получили удары молний. Воздушные суда благополучно приземлились, из находившихся на борту людей никто не пострадал. Первым около 07:00 получил удар молнии лайнер, следовавший из Перми. Разряд пробил в корпусе шесть отверстий и повредил носовой обтекатель, однако командир принял решение садиться в аэропорту назначения.