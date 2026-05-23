Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Лобелия «старшип бургунди» — это многолетник, который наполняет сад густым винно-красным цветом с июля до сентября. Ее мелкие, но многочисленные цветки собраны в плотные кистевидные соцветия, которые покрывают куст сплошным бархатным ковром.

Высота растения 20–30 см, стебли прямостоячие, хорошо ветвятся, образуя компактные, пышные кустики. Листья мелкие, темно-зеленые, создают идеальный фон для ярких цветов. Сорт предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Лобелия засухоустойчива, но в жаркий период требует регулярного полива. Обладает высокой зимостойкостью, но в средней полосе требует легкого укрытия на зиму. Идеальна для бордюров, альпийских горок, контейнеров и подвесных кашпо.

