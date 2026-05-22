Посадите в мае — в июне сад укроет пурпурно-розовым ковром. Многолетник-нежность для смелых экспериментов

Камнеломка Арендса «пурпурный ковер» — это многолетник, который превращает каменистые участки и альпийские горки в сплошное пурпурное покрывало. В мае-июне над плотными подушками из мелких темно-зеленых листьев поднимаются цветоносы высотой 10–15 см, усыпанные мелкими пурпурно-розовыми звездчатыми цветками.

Цветение настолько обильное, что за цветами порой не видно листвы, это создает эффект яркого ковра. Растение предпочитает полутенистые влажные места, но мирится с солнцем при условии регулярного полива. Почва нужна рыхлая, хорошо дренированная, без застоя воды. Камнеломка обладает высокой зимостойкостью и не требует укрытия. Идеальна для альпинариев, рокариев, подпорных стенок и в качестве почвопокровного растения.

