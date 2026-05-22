22 мая 2026 в 12:29

Врач ответила, какие проблемы можно заподозрить по состоянию полости рта

Врач Букина: состояние полости рта может указывать на дефицит железа

По состоянию полости рта можно заподозрить дефицит железа, витамина В12 и некоторые проблемы с ЖКТ, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Ираида Букина. Она отметила, что для точной постановки диагноза понадобится больше исследований.

Если во время осмотра стоматолог видит у пациента яркий лакированный малиновый язык (Гунтеровский глоссит), это является поводом отправить пациента на консультацию к терапевту, — рассказала Букина.

Врач подчеркнула, что неприятный запах изо рта может быть вызван стоматологическими заболеваниями или заболеваниями желудка, такими как гастрит. По ее словам, стойкий налет на языке также указывает на заболевания желудка или кишечника.

Ранее стоматолог Дзерасса Дедегкаева рассказала, что пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта. По ее словам, проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью.

