«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подтвердил, что его организация готовит исковое заявление к уехавшим из России комикам Александру Незлобину и Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Общественники также пристально следят за деятельностью уехавших из России артистов в инфополе. В беседе с корреспондентом NEWS.ru Бородин добавил, что не так давно комики провели подкаст, в котором обсудили ряд тем, включая его самого.

Бородин подчеркнул, что не хочет повторять слова, которые прозвучали в подкасте Незлобина в его адрес. Однако отметил, что все сказанное артистами уже пристально изучают эксперты. После получения заключения, материалы будут направлены в суд вместе с иском.

Хочу сказать всем иноагентам, предателям и представителям пятой колонны. Друзья, если вы планируете что-то про меня сказать, или в отношение нашей организации, имейте в виду: вы должны прекрасно понимать, что вы говорите и когда вы говорите. Потому что мы за вами наблюдаем. Каждое ваше слово будет играть против вас, — высказался Бородин.

Ранее Бородин заявил, что актрисе Чулпан Хаматовой может грозить уголовная ответственность за дискредитацию органов российской власти. Он заявил, что написал обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести лингвистическую экспертизу ее высказываний. Общественник добавил, что в случае возбуждения уголовное дела, звезда может может вернуться в Россию и попасть «в камеру к бомжам».