Общественник оценил инициативу пересдачи ЕГЭ по двум предметам

Пересдача по двум предметам позволит выпускникам улучшить результаты ЕГЭ, рассказал «Радио 1» сопредседатель национального родительского комитета, директор института здоровья АНО Юрий Оболонский. Он отметил, что неудачи на экзаменах часто связаны со стрессом и волнением.

Если он [выпускник] с первого раза при нахождении в стрессе не полностью реализовал свои знания и сделал ошибку, то в следующий раз вероятность совершить ошибку будет меньше. Я думаю, что процентов на 30 поднимется эффективность, — заявил Оболонский.

Общественник подчеркнул, что лучшим вариантом стала бы полная отмена ЕГЭ. По его мнению, формат экзамена развивает клиповое мышление и не дает учащимся раскрыть творческий потенциал.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков призвал заменить Единый государственный экзамен советской моделью образования, которую во всем мире называли самой продуктивной. Он подчеркнул, что Россия по сей день во многом полагается на достижения ученых Советского Союза.