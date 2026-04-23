23 апреля 2026 в 13:55

Общественник оценил инициативу пересдачи ЕГЭ по двум предметам

Общественник Оболонский: пересдача позволит выпускникам улучшить результаты ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пересдача по двум предметам позволит выпускникам улучшить результаты ЕГЭ, рассказал «Радио 1» сопредседатель национального родительского комитета, директор института здоровья АНО Юрий Оболонский. Он отметил, что неудачи на экзаменах часто связаны со стрессом и волнением.

Если он [выпускник] с первого раза при нахождении в стрессе не полностью реализовал свои знания и сделал ошибку, то в следующий раз вероятность совершить ошибку будет меньше. Я думаю, что процентов на 30 поднимется эффективность, — заявил Оболонский.

Общественник подчеркнул, что лучшим вариантом стала бы полная отмена ЕГЭ. По его мнению, формат экзамена развивает клиповое мышление и не дает учащимся раскрыть творческий потенциал.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков призвал заменить Единый государственный экзамен советской моделью образования, которую во всем мире называли самой продуктивной. Он подчеркнул, что Россия по сей день во многом полагается на достижения ученых Советского Союза.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

