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03 июня 2026 в 01:58

Латвия намерена разорвать торговые связи с Россией

LETA: Кулбергс планирует разорвать торговые связи с РФ

Латвия, Рига Латвия, Рига Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией, сообщает агентство LETA. После утверждения правительства глава кабмина подтвердил свою позицию по вопросу экономических отношений с РФ.

При этом премьер признал, что полностью отказаться от торговли без исключений не получится. На вопрос о том, предусматривает ли план Латвии прекращение импорта и экспорта с Россией с сохранением отдельных исключений, Кулбергс ответил утвердительно.

Ранее национальные вооруженные силы Латвии начали установку так называемых зубов дракона — пирамидальных бетонных заграждений — на земельных участках, отчужденных у граждан вдоль границы с Россией. По информации местных СМИ, ранее эти территории были изъяты государством для оборонных нужд.

До этого депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда. Поводом для заявления стали высказывания главы МИД европейской страны Кястутиса Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона.

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