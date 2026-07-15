Элиту французской армии перебросят к границам РФ: что задумал Макрон

Франция официально приняла командование сухопутным компонентом новых сил быстрого реагирования НАТО. В случае острого военного кризиса именно батальоны Пятой республики будут в первую очередь переброшены в зону боевых действий. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: по факту воевать за Западную Европу будут совершенно другие страны. Почему именно Париж оказался в авангарде НАТО и готов ли ЕС к реальному конфликту на континенте — в материале NEWS.ru.

Как Франция готовится к войне

Газета Le Figaro сообщила, что командование сухопутным компонентом так называемых Сил реагирования союзников (Allied Reaction Force, ARF) НАТО официально перешло к Франции. Штаб 3-й дивизии, расквартированной в Марселе, прошел жесткую сертификацию: если ситуация у границ Альянса обострится, именно французские подразделения должны стать ядром войск, которые перебросят в зону боевых действий всего за 10 дней.

Издание пишет, что с 1 июля в соответствии с планами НАТО для ВС Пятой республики действует режим повышенной готовности. В случае кризиса французские войска будут «сдерживать прямой удар» предполагаемого противника, при этом британские и испанские подразделения усилят группировку.

Генерал Филипп де Монтенон, который возглавляет европейское сухопутное командование французских войск, отметил:

«Силы ARF — это эффективный инструмент в распоряжении Верховного главнокомандующего. <…> При необходимости подразделения готовы выдвинуться в еще более сжатые сроки, чем предусмотрено официальным оперативным планом».

Солдаты высаживаются на берег во время учений НАТО Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Как перевооружаются страны Европы

Франция заступила на пост как раз в тот период, когда НАТО меняет подход к комплектованию войск из-за нежелания США помогать Европе прежними объемами. Figaro обратила внимание, что американскую авиацию планируется заменить европейскими самолетами, пусть и менее эффективными. Намного труднее обстоят дела в других сферах: помимо систем ПВО и дальнобойных комплексов, союзникам критически не хватает командных пунктов.

Сама Пятая республика в рамках проекта Pendragon планирует к лету 2027 года представить первое боевое роботизированное подразделение (URC). В его состав, по разным данным, войдут около 10–15 наземных роботов и примерно 60 дронов, способных выполнять задачи в автономном режиме. Ключевая идея проекта — способность подразделения выполнять часть задач, которые обычно возлагаются на пехотную роту или кавалерийский эскадрон.

Однако перевооружение начала не только Франция. Власти Германии в 2026 году выделили на военные нужды беспрецедентные €108 млрд, чтобы модернизировать армию после десятилетий сокращений военного бюджета. Сейчас бундесвер впервые в своей истории закупает несколько тысяч ударных беспилотников. Контракты на сумму до €300 млн каждый получили немецкие компании-стартапы Stark Defence и Helsing, чьи прототипы обошли разработки гиганта немецкого ВПК Rheinmetall. Одними из первых эти системы получит германская бригада, размещенная в Литве. Кроме того, в планах у немецкого командования существенно нарастить численность личного состава армии.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев отметил, что сегодня активно перевооружаются многие страны Альянса, но Франция и Германия — в числе лидеров. Между ними фактически развернулась борьба за то, кто станет «главным» в Европе на фоне снижения присутствия США.

«Именно главный распределяет силы и средства. И президент Франции Эммануэль Макрон очень хочет им стать», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что именно Макрон в свое время активно выступал за отправку войск НАТО на Украину, создав «коалицию желающих» для поддержки ВСУ.

Эммануэль Макрон Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Тогда желающих не нашлось — просто не наскребли боеспособных войск. Нет этих войск и сейчас — ни у Франции, ни у других европейских членов НАТО. Зато Макрон оседлал тему руководства сухопутными войсками НАТО, которые составляют основу любой армии», — пояснил Перенджиев.

Военный эксперт Алексей Леонков в свою очередь отметил: передача командования над ARF Франции обусловлена тем, что боеспособных подразделений у нее больше, чем у других государств ЕС.

«У Парижа есть Французский легион, который уже воюет на Украине, и силы специальных операций, задействованные прежде всего в Африке. Эти подразделения, кстати, сейчас пытаются потеснить Россию на Черном континенте, но у них ничего не получается. Мы сильнее французов», — заметил собеседник NEWS.ru.

Готова ли Европа к войне с Россией

Силы ARF предназначены для развертывания в любом уголке мира, где у НАТО есть собственные интересы. Однако особое внимание их командование уделяет восточному флангу Блока, фактически готовясь к войне с Россией. Перенджиев обратил внимание на важный нюанс — роль авангарда выпадет не французам.

«Не надо думать, что в случае войны Франция тут же отправит своих солдат на условный Восточный фронт. Нет, Франция будет руководить, а воевать будут прибалты и поляки. Возможно, британцы, испанцы и французские роботы, но это не точно», — сказал эксперт.

Саммит НАТО в Вильнюсе, 2023 год Фото: White House/Global Look Press

Впрочем, Леонков сомневается, что руководство НАТО на самом деле готово к противостоянию с РФ. По его словам, по-настоящему серьезных сил быстрого реагирования нет ни у французов, ни у всех европейских членов Альянса вместе взятых.

«На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году было принято решение создать силы быстрого реагирования в 300 тысяч штыков, которые могли бы быть переброшены к границам России за 96 часов. Прошло три года. Европа до сих пор, даже после множества учений, не смогла сконцентрировать у наших границ и 50 тысяч военных. Нет ни самих людей, ни возможности их быстро перебросить», — пояснил аналитик.

Леонков заметил, что недооценивать потенциального противника России не стоит: европейцы слабы, но они пытаются стать сильнее. Однако в настоящий момент опасаться реальной угрозы с их стороны рано.

«ВС РФ имеют более высокую численность, чем все европейские армии вместе взятые, самую современную в мире боевую технику и, что важнее, боевой опыт, которого нет ни у одной из стран НАТО. Поэтому европейцы на нас и не нападают. Но следить за модернизацией их армий все равно необходимо», — заключил военэксперт.

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