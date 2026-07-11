ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев

ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев

Военнообязанных украинцев нужно лишить убежища в Европе, заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро. По его словам, ВСУ сейчас необходимы новые людские ресурсы, поэтому странам ЕС нужно готовиться к «скоординированному прекращению временной защиты» беженцев. Такие же идеи ранее высказывали представители других европейских государств. Начнут ли украинцев массово высылать на родину и сколько людей в таком случае получит Киев — в материале NEWS.ru.

Что говорят в ЕС об украинских беженцах

Глава эстонского МВД Таро считает, что Евросоюз должен начать отказывать беженцам с Украины в предоставлении временной защиты. Он добавил, что если на уровне ЕС такое решение будет принято, то его приведут в исполнение незамедлительно.

«Украинские власти сами заявили, что им необходимы все их людские ресурсы», — подчеркнул он.

В конце июня Еврокомиссия впервые предложила лишать статуса временной защиты в ЕС вновь прибывших украинцев, годных для отправки на фронт. Тогда еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул: мера коснется всех «лиц мобилизационного возраста», за исключением тех, кто уже прибыл в Европу.

«Это то, о чем нас просила Украина», — сказал комиссар, отметив: Брюссель не видит здесь никаких проблем с соблюдением прав человека.

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в июне объявил, что количество беженцев, уехавших за границу и не вернувшихся обратно, превысило 5,7 млн с 2022 года. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru оценил количество украинцев призывного возраста в ЕС в 2-3 млн человек.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Дело в том, что в 2022 году рванули за границу в первую очередь те, кто мог попасть под мобилизацию. Впоследствии, когда границы закрыли, мужчины выезжали уже нелегально, за взятки», — пояснил эксперт.

Что происходит с украинцами в Европе

Согласно официальной статистике, больше всего украинцев приняли у себя Чехия, Германия, Польша, Австрия и Прибалтика. И некоторые из этих стран не только призывают высылать приезжих, но и предпринимают конкретные шаги в этом направлении.

Весной Польша провела операцию по массовому задержанию иностранцев с последующей депортацией, среди них оказалось почти 100 граждан Украины.

«Около 1800 проверок и почти 140 задержаний по всей Польше. Было проведено 130 процедур, предписывающих иностранцам покинуть страну», — написал тогда глава польского МВД Марцин Кирвински в соцсети Х.

Германия, в свою очередь, в рамках совместной рабочей группы обсуждает с Украиной механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, уехавших за рубеж. Этот факт подтверждал украинский посол в ФРГ Алексей Макеев, однако раскрывать детали не стал.

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о возможных депортациях с президентом Украины Владимиром Зеленским во время апрельской встречи в Берлине.

«Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране», — сказал он.

Фридрих Мерц Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Килинкарова, на самом деле процесс отлова и «затягивания» украинских беженцев на фронт в странах ЕС уже идет. Однако занимаются этим не столько европейцы, сколько сами власти Украины.

«Когда беженцу-мужчине исполняется 25 или 45 лет, ему нужно менять паспорт. Для этого необходимо обратиться в украинское консульство. А там при замене документа ставят условие: нужно пройти онлайн-регистрацию в системе „Резерв+“. Это аналог постановки на воинский учет в России. Чтобы пройти регистрацию, нужно пройти еще и военно-врачебную комиссию, причем на территории Украины. А это то же самое, что купить билет на войну», — отметил эксперт.

Впрочем, система нередко дает сбой благодаря неистребимой украинской коррупции, добавил Килинкаров.

«За взятку в €5000 паспорт тебе все-таки поменяют. А если денег нет, то попробуй выжить без паспорта в ЕС или езжай на Украину», — сказал он.

Что ждет украинцев в Европе

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейших планов Брюсселя на беженцев. Килинкаров полагает, что на массовые депортации Европа все же не решится.

«Это противоречит их ценностям. Во всяком случае тем, которые они декларируют. Например, пресловутым „правам человека“», — убежден он.

Однако политолог-европеист, старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает: при необходимости ЕС о своих «ценностях» легко забудет.

«Права человека в Европе стали химерой. Та же Германия, например, не осудила Израиль за геноцид палестинцев», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Он обратил внимание, что многие страны ЕС — например, Германия — сейчас пребывают в глубоком экономическом кризисе. А абсолютное большинство украинских беженцев не работают и сидят на пособиях, что вызывает недовольство как простых немцев, так и немецких политиков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Население Германии будет только радо, если часть украинских беженцев отправят на фронт. Во-первых, им уже не нужно будет платить пособия. Во-вторых, они будут вместо немцев воевать с русскими. Двойная выгода», — пояснил Федоров.

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник и вовсе выразил уверенность, что время массовой отправки украинских беженцев на фронт уже не за горами.

«Во-первых, ВСУ отступают: они потеряли Константиновку. И главная причина — нехватка личного состава. Во-вторых, Европа сама готовится к войне с Россией, и ей нужно время. Чем дольше вместо ЕС воюет Украина, тем для Европы лучше. А чтобы Украина продержалась подольше, ей нужны не только беспилотники, но и люди на фронте. Вот их и отправят погибать», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, процесс отправки беженцев на родину разделят на несколько этапов.

«Сначала в ЕС запретят въезд военнообязанным. Затем всех мужчин-беженцев, имеющих статус негодных к несению службы, обяжут „обновить статус“. Проще говоря — обнулят купленные за взятки справки. Затем украинцев призывного возраста начнут снимать с пособия. Или ты украинский батрак, работающий в Европе за копейки, или иди воевать — такой будет политика», — добавил.

Однако и этим дело, по его словам, может не ограничиться: на «охоту» за призывниками в ЕС начнут прибывать сотрудники территориальных центров комплектования.

«Если Европа поймет, что численность ВСУ критически снизилась, то „бусификация“ начнется в Германии, Польше и других странах. Ведь очевидно же, что в топку конфликта с Россией лучше бросать украинцев, чем немцев или поляков», — заключил Олейник.

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