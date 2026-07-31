Испания и Марокко приняли важное решение из-за прибытия мигрантов в Сеуту Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов из испанской Сеуты

Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов, которые незаконно проникли в испанский анклав Сеута, сообщает МВД Испании. В последние дни в Сеуту прибывают вплавь и пешком мигранты из Марокко. При этом министры внутренних дел обеих стран постоянно находятся на связи.

Испания и Марокко договорились усилить координацию и совместные усилия по противодействию этим миграционным потокам, а также пересмотреть и реализовать меры, которые позволят как можно скорее передать Марокко всех лиц, незаконно проникших в Сеуту, — сказано в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил рост числа нелегальных мигрантов в Сеуте с падением Рима под натиском варваров в 410 году. К публикации в соцсетях он приложил картину Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и снимок из Сеуты.

До этого не менее 18 человек погибли, пытаясь преодолеть море вплавь, чтобы попасть в испанский город Сеута на северном побережье Африки. За последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов сумели добраться до анклава из Марокко, часть — по суше.