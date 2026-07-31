Северск, Харьков, Юрченково: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 31 июля? Что происходит у Анискино, Белицкого, Брусовки, Волчанска, Константиновки, Казачьей Лопани, Красного Лимана, Липцев, Лосевки, Малиновки, Ивашкино, Избицкого, Пискуновки, Северска, Харькова, Федоровки, Шевченково и Юрченково?

WarGonzo

На Константиновском направлении идут бои в районе Николайполья, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в районе Щурово. На Северском участке продолжаются бои за окраины Пискуновки. ВС РФ производят зачистку в районе Калеников, ведут бои в районе Рай-Александровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении взято под контроль село Юрченково. ВС РФ наступают от Ивашкино на рубеже Черное — Купино, формируя полуохват позиций противника. Идут бои в районе Шевченково, Белого Колодезя, Веровки, Бакшеевки и Ивановки. Сообщается о начале боев за Анискино», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Слатино, Карасевки, села Великие (Большие) Проходы, Соснового Бора, Ивановки, Избицкого, Котовки, Купино, Федоровки, Колодезного, Золочева, Черкасской Лозовой и Дергачей, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. По резервам ВСУ в Карасевке, Слатино и Дергачах российская авиация и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на двенадцати участках до 800 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

В Красном Лимане ВС РФ продолжают развитие штурма города, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Севернее ВСУ предпринимают попытки контратаковать у Редкодума на нескольких участках. В Харьковской области группировка войск „Север“ взяла под контроль населенный пункт Юрченково. В Днепропетровской области подразделения группировки войск „Восток“ взяли под контроль опорные пункты в районе Зоревки и Зеленого», — отметили авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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