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31 июля 2026 в 12:28

Раскрыто, как изменилась денежная база в России за неделю

Центробанк: денежная база в России выросла на 14 млрд рублей к 24 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Объем денежной базы в узком определении в России выросла на 14 млрд рублей с 17 по 24 июля, сообщили на сайте Центробанка. Она составила 21999,8 млрд рублей.

В показатель включены выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций. Специалисты также учитывают средства на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, по привлеченным средствам в национальной валюте. Все элементы должны быть в рублях.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб раскрыл будущий принцип работы рынка криптовалют от Центробанка. По его словам, они будут действовать как акции. С его слов, криптовалюты станут дополнительным инструментом на финансовом рынке.

Кроме того, ЦБ России ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Изменения затронули необеспеченные потребительские кредиты без лимита, нецелевые займы под залог недвижимости и автомобилей. Значения лимитов по необеспеченным потребкредитам с лимитом были оставлены без изменений.

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