23 апреля 2026 в 16:14

Центробанк оценил размер международных резервов России

Международные резервы России выросли до $779,5 млрд за неделю

Международные резервы России за неделю, с 10 по 17 апреля, выросли на 0,6% и достигли $779,5 млрд (около 59 трлн рублей), сообщает Банк России. По данным ведомства, за семь дней накопления увеличились на $4,7 млрд (около 356 млрд рублей).

Международные резервы по состоянию на конец дня 17 апреля 2026 года составили $779,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,7 млрд, или на 0,6%, в основном из-за положительной переоценки, — сказано в сообщении.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.

Также депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
