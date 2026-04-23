Центробанк оценил размер международных резервов России

Международные резервы по состоянию на конец дня 17 апреля 2026 года составили $779,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,7 млрд, или на 0,6%, в основном из-за положительной переоценки, — сказано в сообщении.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.

Также депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.