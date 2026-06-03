Volga представила на ПМЭФ флагманский кроссовер K50

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga, передает корреспондент NEWS.ru. Модель позиционируется как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.

Документы на новинку оформили еще в декабре 2025 года, когда модель прошла процедуру одобрения типа транспортного средства. Габариты автомобиля составляют 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1689 мм в высоту, а колесная база достигает 2845 мм. Кроссовер относится к классу D и комплектуется системой полного привода.

В основе силовой установки кроссовера лежит двухлитровый бензиновый турбомотор, который развивает мощность 238 лошадиных сил и выдает крутящий момент 350 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач, имеющей восемь ступеней, что обеспечивает плавное переключение передач.

Ранее компания «КамАЗ» сообщила, что планирует производить беспилотные автомобили. По словам заместителя генерального директора по продажам и сервису Антона Сарайкина, наиболее массовым сегментом фирма считает самосвалы и тягачи.