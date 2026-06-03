ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 11:04

Volga представила на ПМЭФ флагманский кроссовер K50

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga, передает корреспондент NEWS.ru. Модель позиционируется как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.

Документы на новинку оформили еще в декабре 2025 года, когда модель прошла процедуру одобрения типа транспортного средства. Габариты автомобиля составляют 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1689 мм в высоту, а колесная база достигает 2845 мм. Кроссовер относится к классу D и комплектуется системой полного привода.

В основе силовой установки кроссовера лежит двухлитровый бензиновый турбомотор, который развивает мощность 238 лошадиных сил и выдает крутящий момент 350 ньютон-метров. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач, имеющей восемь ступеней, что обеспечивает плавное переключение передач.

Ранее компания «КамАЗ» сообщила, что планирует производить беспилотные автомобили. По словам заместителя генерального директора по продажам и сервису Антона Сарайкина, наиболее массовым сегментом фирма считает самосвалы и тягачи.

Россия
ПМЭФ
автомобили
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.