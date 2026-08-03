Культовый роман-антиутопию промаркируют по закону о наркотиках Роман «Заводной апельсин» Энтони Берджесса промаркируют по закону о наркотиках

Роман-антиутопию «Заводной апельсин» Энтони Берджесса будут маркировать по закону о наркотиках, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в отраслевом перечне. Книга подпадает под критерии антинаркотической маркировки в России.

С 1 марта в России вступили в силу поправки к федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь за распространение книг и произведений искусства с упоминанием наркотиков предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Действие закона распространяется на переводы классических произведений, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года. Роман Берджесса в настоящее время продается в переводе Владимира Бошняка, который был выполнен в 2011 году.

В перечень произведений, подлежащих обязательной маркировке, также вошел сборник трех произведений американского писателя Джека Керуака «Одинокий странник. Тристесса. Сатори в Париже». Также закон распространяется на книги «Виктор Цой. Жизнь и „Кино“» Виталия Калгина, «СтихиРунета. Лирика» поэтессы Солы Моновой, «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.

Ранее правоохранители вывели на свет работу тайной ЛГБТ-ячейки (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в издательстве «Эксмо» по продвижению запрещенной литературы. Они хотели печатать книги за границей, после чего продавать их.