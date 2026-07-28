Названы главные претенденты на Букеровскую премию 2026

Организаторы Букеровской премии объявили длинный список претендентов на литературную награду за 2026 год, сообщается на официальном сайте премии. В перечень из 13 произведений вошли романы двух предыдущих лауреатов, а всего на конкурс в текущем сезоне было подано 163 заявки.

Отбор книг проводило жюри под председательством исследователя античности Мэри Бирд. В состав коллегии также вошли поэт Рэймонд Энтробус, писательница Патрисия Локвуд, музыкант Джарвис Кокер и литературный критик Ребекка Лью.

В лонг-лист вошли роман Дугласа Стюарта «Джон, сын Джона» и произведение Марлона Джеймса «Исчезающие». Ранее эти авторы уже становились обладателями престижной награды. Также в список претендентов попали книги «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Тень объекта» Хлои Аридхис, «Швейцария» Эммы Клайн и «Конец всего» Майкла Джона Харрисона. Эти произведения представляют разнообразные жанры и стили.

Кроме того, жюри отметило работы «Елена из ниоткуда» Макенны Гудман, «Черная сумка» Люка Кеннарда, «Реновация» Кенана Орхана, «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри, «Пальмовый дом» Гвендолин Райли, «Все эти собаки» Джамела Уайта и «Вивисекторы» Миссури Уильямс. Десять из этих авторов попали в лонг-лист впервые, включая трех дебютантов.

Ранее братья Бухманы из Вологды заключили договор о спонсорстве Букеровской премии на десятилетний срок. Благодаря их поддержке призовой фонд награды был увеличен вдвое и теперь составляет 100 тыс. фунтов стерлингов (10,4 млн рублей).