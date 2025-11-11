Назван лауреат Букеровской премии в 2025 году Лауреатом Букеровской премии стал писатель Солой

Венгерско-британского писателя Дэвида Солоя наградили Букеровской премией — 2025 за роман «Плоть», сообщается на сайте премии. Председатель жюри Родди Дойл назвал произведение «необыкновенным, уникальным романом — мрачной книгой».

«Плоть» Дэвида Солоя получает Букеровскую премию 2025 года, — уточнили представители оргкомитета престижной награды.

Отмечается, что автор стал первым писателем венгерско-британского происхождения, выигравшим награду. Солой получил 50 тыс. фунтов стерлингов (5,5 млн рублей) и трофей. Статуэтку ему вручила победительница прошлого года Саманта Харви.

Ранее отмечалось, что в шорт-лист премии вошли шесть авторов. Помимо Солоя в него попали американцы Бен Марковиц с романом «Остаток нашей жизни», Сьюзан Чой («Вспышка») и Кэти Китамура («Прослушивание»). Также в шорт-лист были включены британский писатель Эндрю Миллер («Земля зимой») и индийская писательница Киран Десаи с романом «Одиночество Сони и Санни».

До этого первый лауреат премии албанский писатель Исмаил Кадаре скончался в Тиране. По данным журналистов, 88-летний автор умер в результате сердечного приступа.