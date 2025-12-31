Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:25

«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО

Всероссийский Дед Мороз пожелал бойцам СВО сил и исполнения мечтаний

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В канун Нового года Дед Мороз из Великого Устюга обратился с теплыми пожеланиями к российским военным, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Он пожелал бойцам сил, передает ТАСС.

Всем, кто прямо сейчас несет службу вдали от дома, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись, чтобы дома вас всегда ждали, окружая теплом и заботой. Пусть ваш тыл будет надежным! С наступающим Новым годом!обратился Дед Мороз.

Дед Мороз, который работает зимним волшебником в московской «Усадьбе в Кузьминках», посоветовал избегать ссор и грусти в новогодние праздники. Он также не рекомендует употреблять в больших количествах спиртные напитки.

Тем временем Росавиация совместно с Минтрансом запустила праздничный интерактивный сервис, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за перемещением Деда Мороза по территории России. Его путешествие началось 31 декабря в 09:00 по московскому времени из резиденции в Великом Устюге. На карте отображается маршрут зимнего волшебника, который пересечет все 11 часовых поясов страны.

Новый год
праздники
Дед Мороз
СВО
