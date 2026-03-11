«Инфляция в 2025-м самая низкая за 5 лет»: эксперт ЦБ о ценах, курсе рубля

Банк России зафиксировал мгновенный эффект от осеннего ужесточения правил снятия наличных. В большом интервью NEWS.ru член совета директоров ЦБ, начальник Главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов рассказал, как сократились хищения через банкоматы, объяснил, каким образом невиновные граждане могут выйти из «дропперских» баз данных, а также представил обновленный прогноз по ключевой ставке и инфляции.

Как ЦБ борется с мошенниками, финансовыми пирамидами и дропперами

— С осени прошлого года Банк России внедрил обязательную проверку признаков мошенничества при снятии наличных в банкоматах. Насколько эффективным оказался этот заслон и не создает ли он лишних трудностей для людей?

— Мы зафиксировали, что мошенники стали чаще использовать схему «адресного» обналичивания через курьеров, когда жертва сама снимает деньги в банкомате. Для этого банки с сентября 2025-го стали проводить обязательную проверку таких операций на признаки мошенничества.

Эффект был практически мгновенным: хищения через этот канал сократились на 40% по сравнению с пиковыми значениями лета прошлого года. Только за один квартал после внедрения меры нам удалось спасти около миллиарда рублей.

Система работает по четким правилам: если операция выглядит подозрительной — нетипичная сумма, время или место снятия денег, — банк обязан приостановить ее на 48 часов. В этот «период охлаждения» действует лимит на выдачу наличных в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки. Важно, что это не полная блокировка: если человеку деньги нужны срочно и он не находится под влиянием мошенников, он может снять любую сумму, просто обратившись в отделение банка с паспортом.

Как показывает статистика, временное ограничение — это «меньшее зло» по сравнению с безвозвратной потерей накоплений. Сейчас банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций в разных каналах обслуживания.

— Одной из самых острых тем остается борьба с дропперами — людьми, которые помогают мошенникам выводить деньги. При этом в базу данных подозрительных реквизитов часто попадают не преступники, а подростки или продавцы криптовалют, которые стали невольными участниками схем. Как работает механизм реабилитации для таких граждан?

— Проблема невольного дропперства действительно серьезна. Часто в наши списки попадают люди, которые просто продали криптовалюту, а получили на счет украденные деньги, не зная, кто их покупатель. В эти схемы также часто вовлекают молодежь.

Для решения этой проблемы с 1 декабря 2025-го заработал полноценный механизм реабилитации физических лиц. Теперь процедура выглядит так: гражданин получает от банка расширенный ответ, почему его реквизиты попали в базу и какой именно банк подал это обращение. Человек может оспорить это решение через свой банк или обратиться в МВД, чтобы подтвердить свою непричастность. Если непричастность доказана, МВД направляет нам письмо, и мы оперативно выводим человека из базы.

Мы также развиваем сервис «второй руки», который подключили уже почти 3 млн россиян. Он позволяет близким людям подтверждать операции уязвимых категорий граждан, что помогает предотвратить их вовлечение в дропперские схемы.

— Борьба с финансовыми пирамидами — насколько успешно она ведется, на ваш взгляд?

— За 2025-й было выявлено более 7000 финансовых пирамид и других нелегальных финансовых организаций. Большинство таких проектов действовало в интернете, в том числе в социальных сетях, включая Telegram.

Мошенники обычно делают сразу несколько очень похожих сайтов одного проекта, но под разными брендами. Поэтому Банк России старается оперативно направлять на блокировку такие сайты, до их индексации поисковыми системами, чтобы они не успели «раскрутиться» и собрать значительные средства. В 2025-м на основе информации Банка России заблокировано более 20 тыс. сайтов финансовых пирамид. При этом ограничение доступа происходит оперативно — в среднем за три дня с момента выявления таких ресурсов.

Большинство мошеннических проектов использовали криптовалюты как способ привлечения средств участников. Это делается для анонимности, усложнения сбора доказательств для привлечения к ответственности организаторов.

У нас уже налажен обмен информацией с Росфинмониторингом о криптокошельках, которые участвовали в незаконных схемах. Данные добавляются в информационную систему, которую в том числе используют правоохранительные органы и банки для отслеживания трансакций с криптовалютой. Уверен, что это поможет правоохранительным органам активнее привлекать к уголовной ответственности организаторов финансовых пирамид.

Для ограничения псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид принят подготовленный при участии Банка России закон, который запрещает организациям, не поднадзорным ЦБ и не регулируемым законодательно, а также их посредникам публично привлекать средства граждан в качестве инвестиций.

За незаконное привлечение инвестиций физических лиц установлены штрафы до 1 млн рублей. По нашим данным, в 2025-м возбуждены первые шесть дел по данной категории правонарушений.

Платежи, инсайдеры, самокаты: за чем будет следить ЦБ

— Еще одна новация — вводятся индекс цифровизации и уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

— Это два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг. Они впервые будут рассчитаны по итогам 2025-го.

Индекс цифровизации национальной платежной системы (НПС) отражает динамику ее развития и эффект от внедрения цифровых технологий. Его основная задача — оценить влияние различных факторов на развитие НПС и определить перспективные направления развития.

Индекс рассчитывается на основе пяти субиндексов, включающих разноплановые показатели, связанные с конкурентной средой, безопасностью, ассортиментом платежных сервисов, их скоростью и доступностью. Для его расчета будет использоваться информация, которую Банк России уже получает от банков, а также результаты опросов граждан и компаний. Все это покажет, насколько удобно совершать расчеты и повседневные платежи — в кафе или на маркетплейсе, за ЖКУ, обучение или, к примеру, за прокат самокатов. По итогам оценки Банк России будет при необходимости давать рекомендации участникам платежного рынка и корректировать регулирование.

Оба показателя впервые будут опубликованы летом 2026-го, такие замеры Банк России будет делать ежегодно. Приглашаем всех пройти опрос на нашем сайте, он продлится до 17 марта.

— С 13 января ЦБ запустил сервис, где можно сообщить анонимно о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Были ли уже такие сообщения? Можно рассказать подробности?

— Сервис работает, уже поступило более 100 сообщений. Банк России анализирует их с точки зрения наличия фактов манипулирования рынком и инсайдерской торговли.

Где хранятся золотовалютные резервы России

— Золотой запас России на 1 января 2026-го достиг рекордных объемов — $326,5 млрд. Но почему тогда физические объемы золотого запаса РФ уменьшились на 6,2 тонны, как следует из той же информации? Мы его храним в стране или где-то за рубежом?

— Рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025-м связан исключительно с динамикой мировых цен на золото. Физический же объем запасов оставался практически стабильным: незначительные колебания в течение года отражали плановые операции Банка России на внутреннем рынке.

Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России. Доля золота в структуре резервов составляет более 43%.

— В каких странах РФ теперь размещает свои ЗВР? $428 млрд находятся в безопасности от заморозки? В каких валютах храним?

— Детальная информация о составе и географии размещения ЗВР не раскрывается в целях обеспечения финансовой безопасности страны. Такой подход применяется многими центробанками мира в условиях повышенной волатильности глобальных рынков.

Почему ЦБ не гонится за «правильным» курсом рубля

— Каковы перспективы у рубля сохраниться сильным и в 2026-м? Создает ли геополитическая ситуация — Венесуэла, Иран и цены на нефть — очередные вызовы для нашей инфляции?

— Вы правы в том, что геополитическая ситуация — значимый источник неопределенности. Ожидания по ее изменению действительно могут краткосрочно сказываться на курсе рубля.

Однако сам уровень валютного курса рубля не является целью денежно-кредитной политики Банка России, то есть мы не стремимся держать курс на каком-то «правильном» уровне. Ключевая наша задача — обеспечение низкой и устойчивой инфляции, при которой рубль тоже становится более стабильным. Курс же формируется рынком, в результате решений людей, компаний, государства, тем самым балансируя интересы всех участников экономики.

Несмотря на неопределенность внешних условий, рубль остается крепким. Под действием мер поддержки отечественных производителей потребность в иностранной валюте сокращается. Какую ситуацию мы видим в начале этого года — курс рубля оставался в целом стабильным с тенденцией к некоторому сезонному укреплению. В дальнейшем курс валюты также будет определяться балансом спроса и предложения на валютном рынке.

По поводу влияния изменения курса рубля на инфляцию. Это влияние в последние годы значительно ослабло, но остается. При принятии решений по ключевой ставке мы всегда учитываем внешние условия, в том числе конъюнктуру на мировых товарных рынках и ее влияние на курс, в числе факторов инфляции.

И, кстати, по итогам 2025-го годовая инфляция в России стала самой низкой с 2020-го — 5,6%.

Почему люди не верят официальной статистике по инфляции

— Есть ли у ЦБ понимание, насколько официальная инфляция отличается от реальной?

— Официальная инфляция — это показатель, который учитывает динамику цен по широкому кругу товаров и услуг, и он отражает реальную инфляцию. Но важно понимать: оценка роста цен и инфляционные ожидания граждан почти всегда выше фактических цифр.

Это не какая-то наша особенность, а общемировой феномен. Согласно экономическим исследованиям, потребители во всем мире склонны оценивать инфляцию выше, чем она есть на самом деле. Это связано с тем, что люди во всех странах острее реагируют на рост цен, чем на их снижение или стабильность.

Разрыв между тем, что мы видим в чеках, и официальными цифрами объясняется просто. Каждый из нас оценивает не всю экономику, а личную корзину товаров. При этом личная инфляция всегда движется в ту же сторону, что и официальная: если общие темпы роста цен в стране замедляются, то и ваша корзина со временем начинает дорожать медленнее.

Росстат рассчитывает инфляцию на основе расширенной потребительской корзины и с учетом доли каждого товара или услуги в структуре расходов людей. При этом наши с вами инфляционные ожидания как потребителей формируются на основе так называемых товаров-маркеров, то есть тех товаров, которые мы покупаем часто и на регулярной основе. Именно поэтому мы хорошо помним, как меняются цены на них.

Если какие-то товары подешевели, например смартфоны или бытовая техника, это может остаться незамеченным, потому что такие товары мы не так часто покупаем. Зато рост цен на продукты или парикмахерские услуги более заметен, даже если вклад этих категорий в общую инфляцию меньше.

— Учитываете ли вы инфляционные ожидания граждан и бизнеса при принятии решений по ключевой ставке?

— Безусловно, так как они непосредственно влияют на поведение людей и бизнеса. Именно их незаякоренность, то есть неверие людей и бизнеса в достижение цели по инфляции, провоцирует всплески спроса в ответ на разовые факторы, будь то повышение налогов, тарифов ЖКХ или что-то другое.

Наша задача сейчас — не только снизить саму инфляцию, но также снизить и «заякорить» инфляционные ожидания. Банк России поэтому и держит ставки в экономике высокими — чтобы вернуть динамику спроса и предложения в равновесие.

Как будет вести себя ключевая ставка до 2027 года

— Как в ЦБ относятся к нападкам, что высокими ставками он тормозит экономику?

— Мы с такой точкой зрения не согласны. Экономика продолжает расти, но спускается с точки перегрева к устойчивой траектории, где спрос растет соразмерно предложению, а инфляция низкая. Росстат оценил прирост ВВП в 2025-м в 1%. По нашему прогнозу, рост экономики России в 2026-м будет находиться в интервале 0,5–1,5%. Говорить, что экономика слишком сильно охлаждена, можно, только если растет безработица, падают реальные зарплаты. Этого нет, ситуация радикально иная. У нас рекордно низкая безработица и есть рост зарплат.

Мнение, что снижение доступности денег создает препятствия для развития экономики, в корне неверно. Возможности экономики наращивать производство ограничены прежде всего физическими факторами производства, такими как рабочая сила, производственные мощности, технологии.

Давайте посмотрим цифры. Напомню, что средняя ключевая ставка в 2022-м была 10,6%, ВВП упал на 1,4%. В 2023-м ставка была приблизительно такой же — около 10%, рост был 4,1%. В 2024-м средняя ставка была уже 17,5%, рост был 4,3%.

— Вы недавно снизили ключевую ставку до 15,5%. Означает ли это, что период «дорогих денег» закончился и ставки по кредитам теперь будут только снижаться?

— Решение от 13 февраля о снижении ставки стало возможным, так как экономическая ситуация в целом развивается по нашему базовому сценарию. Мы видим пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но это решение не будет автоматическим: мы будем тщательно оценивать все поступающие данные.

Условия кредитования будут смягчаться постепенно по мере устойчивого снижения инфляции и возвращения уверенности людей, бизнеса, банков в том, что и дальше инфляция будет стабильно низкой. Наш обновленный прогноз на ближайшие годы выглядит так: в 2026-м средняя ключевая ставка составит 13,5–14,5%, в 2027-м мы ожидаем ее возвращения в диапазон 8–9%.

— Почему вы не снижаете ставку быстрее?

— Для более активного смягчения денежно-кредитной политики пока есть серьезные ограничения. Главное из них — высокие инфляционные ожидания. В январе они составили 13,7%, в феврале снизились до 13,1%, но это значительно выше уровня, при котором люди и бизнес начинают верить в стабильность цен. Четыре года высокой инфляции не прошли бесследно, и теперь нам требуется время, чтобы убедить граждан в том, что низкий рост цен — это всерьез и надолго.

Кроме того, в экономике сохраняется дефицит рабочих рук. Если мы слишком быстро сделаем кредиты дешевыми, спрос на товары и услуги вырастет, а предприятия просто не успеют произвести их в нужном объеме из-за нехватки кадров. В таком случае деньги уйдут не в развитие бизнеса, а в очередной виток роста цен.

Что будет с инфляцией к лету и в 2026 году

— Какое влияние на рост цен оказало увеличение НДС?

— Многие заметили, что в январе продукты и услуги подорожали сильнее обычного. Это было ожидаемо и связано в первую очередь с повышением НДС. Особенность этого года в том, что компании не стали поднимать цены заранее в конце прошлого года, а пересчитали их разом в начале января 2026-го. Из-за этого за один месяц цены подскочили на 1,62%.

Однако, по нашим данным, самый резкий скачок цен уже остался позади. Основной удар от повышения налогов пришелся на первые две недели января, а во второй половине месяца рост цен начал заметно затихать. Полный эффект от повышения налогов можно будет оценить по итогам полугодия.

— Каков ваш прогноз по росту цен на этот год?

— В 2026-м мы ожидаем, что цены в среднем вырастут на 4,5–5,5%. Наша цель — вернуть инфляцию к привычным 4%, и мы рассчитываем прийти к этому показателю уже во второй половине года.

Только при низкой и предсказуемой инфляции рыночные кредиты и ипотека станут доступными для всех. Мы будем двигаться к этой цели постепенно, чтобы не допустить новых всплесков цен и не начинать борьбу с инфляцией сначала.

