Инженер развеял популярный миф о микроволновке

Микроволновая печь не делает еду, разогреваемую в ней, более опасной, заявил инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. В беседе с телеканалом «Краснодар» эксперт подчеркнул, что это один из способов тепловой обработки.

Микроволновая печь не делает пищу опасной. Она просто нагревает воду, содержащуюся в продуктах, за счет электромагнитных волн. По сути, это один из способов тепловой обработки, такой же, как варка или запекание, – пояснил Сафронов.

Он обратил внимание, что микроволны не копятся в еде. По словам эксперта, пища остается обычной нагретой едой.

Гораздо важнее соблюдать простые правила эксплуатации: не включать печь пустой, использовать подходящую посуду и регулярно очищать камеру от загрязнений. Тогда прибор будет работать долго и безопасно, – заключил Сафронов.

Ранее эксперт по ЖКХ Кирилл Чиркин рассказал, что замена старых ламп на LED поможет сэкономить. Он подчеркнул, что это позволит снизить потребление в несколько раз. Кроме того, стоит проверить и подтянуть контакты в квартирном щите.