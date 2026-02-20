Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве

Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве Эксперт по ЖКХ Чиркин: замена старых ламп на LED позволит сэкономить

Замена старых ламп на LED поможет сэкономить, рассказал эксперт по ЖКХ Кирилл Чиркин. В беседе с «ФедералПресс» он подчеркнул, что это позволит снизить потребление в несколько раз. Кроме того, стоит проверить и подтянуть контакты в квартирном щите.

Он также порекомендовал обновить технику. По словам эксперта, стоит отдать предпочтение моделям с высоким классом энергоэффективности. Чиркин уточнил, что она может стоить дороже, но такое вложение быстро окупится.

Кроме того, поделился эксперт, стоит выключать из розетки микроволновку, зарядки и телевизор. Это поможет снизить фоновое потребление.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за несанкционированные рисунки в лифте можно получить штраф до 40 тыс. рублей. По словам общественного деятеля, умышленное повреждение общедомового имущества может повлечь за собой исправительные работы.