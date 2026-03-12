«Это шелуха»: глава ПКР о демаршах в адрес российских паралимпийцев

Руководитель Паралимпийского комитета России Павел Рожков призвал не придавал значение провокациям со стороны зарубежных спортсменов. Так он прокомментировал отказ паралимпийцев делать совместное фото с российской чемпионкой Анастасией Багиян, передает РИА Новости.

Это шелуха, на которую наши спортсмены и мы не обращаем внимания. Мы под санкциями с 2016 года, с того времени отношение кардинально поменялось. Время идет, все поздравляют. Больше людей понимает, что мы были правы, — подчеркнул он.

Рожков также сослался на позицию Международного паралимпийского комитета (IPC). Он отметил, что в организации четко дали понять, что украинская сторона не получит поблажек за нарушение правил.

Для нас же главным остается спорт, — указал собеседник агентства.

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в спринте классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Однако во время церемонии награждения немецкие спортсмены Линн Кацмайер и Флориан Бауман демонстративно держались поодаль: они не смотрели на поднятие флага РФ, отказались встать рядом с победителями для официального фото, а позднее не захотели делать совместное селфи с россиянами и представителями Китая. После соревнований немцы признались, что это был политический жест.

В то же время украинская сторона развернула собственную информационную кампанию. Паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в дискриминации украинцев и лояльности к России и Белоруссии. В IPC на это ответили, что не позволят украинской делегации нарушать правила, пользуясь сочувствием.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что мировой спорт устал от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях, а сторонники бойкота остаются в меньшинстве. Так он прокомментировал инцидент на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии.