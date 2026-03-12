«Надеюсь, получится»: Филиппов поделился неожиданным желанием

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил NEWS.ru, что старается следить за матчами своего любимого футбольного клуба «Спартак». Он отметил, что хотел бы совершить первый символический удар в одном из ближайших матчей.

Стараюсь следить. Хотел попасть на матч [с «Акроном»], но, к сожалению, в это время возвращался с чемпионата Европы. Звали ли нанести символический удар? Да, звали. Возможно, 18 марта получится [в матче с «Динамо»], если не будет выезда. Но, естественно, первый пас хочется отдать, — отметил Филиппов.

Медаль 23-летнего спортсмена стала единственной для России на Олимпийских играх — 2026. Ски-альпинизм впервые включили в программу соревнований.

Ранее Филиппов заявил, что его не пугает повышенное внимание к виду спорта после его успеха. Он считает, что подобное развитие событий будет только на руку.

До этого спортсмен выразил мнение, что ски-альпинизм вряд ли включат в программу Паралимпийских игр в ближайшее время. Филиппов подчеркнул, что сначала этому виду спорта нужно закрепиться на Олимпиаде.