Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде

Ски-альпинизм вряд ли включат в программу Паралимпийских игр в ближайшее время, считает серебряный призер ОИ-2026 Никита Филиппов. В разговоре с NEWS.ru спортсмен подчеркнул, что сначала этому виду спорта нужно закрепиться в Олимпийских играх.

Не знаю, трудно сказать. Мне кажется, пока нужно закрепиться в Олимпийских играх, а потом уже можно говорить о Паралимпиаде, — отметил Филиппов.

Медаль 23-летнего спортсмена стала единственной для России на Олимпийских играх — 2026. Ски-альпинизм впервые включили в программу соревнований.

Ранее Филиппов заявил, что его не пугает повышенное внимание к виду спорта после его успеха. Он считает, что подобное развитие событий будет только на руку.

До этого призер Олимпийских игр фигуристка Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.