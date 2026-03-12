«Прямиком в ад»: в Венгрии обрушились на Зеленского из-за выборов Аналитик Кошкович: Киев попытается вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии

Киев в сговоре с Брюсселем готовит вмешательство в апрельские выборы в Венгрии, чтобы сместить с поста венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Он также предупредил о возможной попытке организации «цветной революции» в случае поражения оппозиции.

Они делают это в сговоре с Брюсселем, чтобы сместить премьер-министра Виктора Орбана. <...> Так же, как мы были готовы к блокаде, мы готовы к тому, что будет дальше. Мы не сдадимся. [Президент Украины Владимир] Зеленский может идти прямиком в ад, — написал Кошкович.

Напряженность между странами усилилась после того, как Киев в январе остановил прокачку нефти по «Дружбе». Венгрия в ответ заблокировала кредит Украине в €90 млрд и остановила поставки дизеля.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Киев и Зеленского во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии. По его словам, это осуществляется с помощью экономического шантажа. Он уточнил, что основным инструментом давления является перекрытие нефтепровода «Дружба».