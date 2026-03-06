Медведчук раскрыл, как Зеленскому удалось вмешаться в венгерские выборы Медведчук: Зеленский вмешивается в венгерские выборы через экономический шантаж

Киев вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вмешивается в парламентские выборы в Венгрии, используя экономический шантаж, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, перекрытие нефтепровода «Дружба» — главный инструмент, который используется украинской стороной.

В Европе часто кричат о вмешательстве России в выборы стран ЕС, но вот Зеленский цинично и примитивно вмешивается в выборы в Венгрии. <…> Украина прибегает к экономическому шантажу, перекрыв нефтепровод «Дружба», — отметил Медведчук.

По его мнению, магистраль была перекрыта для того, чтобы «расшатать» ситуацию в Венгрии, где на 12 апреля намечены выборы в парламент. Политик полагает, что главная цель Зеленского — помочь оппозиционной партии «Тиса» одержать победу.

Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр встал на защиту своего главного оппонента, премьер-министра Виктора Орбана. Политик счел необходимым вмешаться, после того как Зеленский пригрозил Орбану неприятностями. Мадьяр подчеркнул, что ни один мировой лидер не может угрожать другому политику, тем более — ни одному венгру.