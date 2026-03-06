Вор покусился на святое в Спасской церкви в Иркутске Церковный вор украл пожертвования у иконы Николая Чудотворца в Иркутске

В Спасской церкви в Иркутске вор похитил пожертвования у иконы Николая Чудотворца, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. По информации ведомства, среди похищенного — крестики и цепочки, которые прихожане оставили в дар.

Поступило сообщение от прихожан храма о том, что неизвестный похитил ювелирные изделия, которые верующие жертвовали в дар святыне. По предварительным данным, злоумышленник забрал изделия из золота и серебра с образа святителя Николая Чудотворца, — уточнили в региональном МВД.

Ранее жителя одной из деревень Кесовогорского района Тверской области задержали по подозрению в краже мобильного телефона у цыгана. 20-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, украл гаджет, когда был в гостях в цыганской семье.

До этого сообщалось, что бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Кража произошла еще в июле 2025 года, однако расследование завершилось недавно. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.