Священник объяснил, можно ли православным причащаться за рубежом Священник Береговой: верующие могут участвовать в таинствах зарубежных церквей

Верующие могут принимать участие в таинствах в некоторых зарубежных православных церквях, рассказал RT священник Владислав Береговой. По его словам, существуют исключения.

Тут есть проблема с юрисдикцией. Она важна. Игнорировать ее нельзя. Дело в том, что с 2018 года Константинопольский и Александрийский патриархаты отделились от полноты православного единства, ушли в раскол, поддержав украинских раскольников, — рассказал Береговой.

Священник отметил, что причащаться в этих храмах запрещено. Он подчеркнул, что можно посещать румынскую, болгарскую, польскую и грузинскую церкви.

Ранее Береговой рассказал, что христианам иногда можно праздновать католическое Рождество 25 декабря. Священник отметил, что празднование допускается в случае, если человек находится в стране, где православные христиане празднуют Рождество в эту дату.