Сторонники раскольнической ПЦУ захватили православный храм на Украине

Сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» захватили храм канонической Украинской православной церкви под Киевом, передает Telegram-канал союза православных журналистов. Инцидент произошел в селе Счастливое.

Активисты ПЦУ захватили храм УПЦ. 20 февраля сторонники ПЦУ взломали и заменили замки на дверях храма. 21 февраля, когда стало известно о захвате, к храму прибыл настоятель и верующие, — сказано в сообщении.

Как указали журналисты, на месте находилось много полицейских, людей в военной форме и молодежи из других сел. Некоторым прихожанам, которые пытались снять все на видео, активисты угрожали расправой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине развернулась «афера тысячелетия»: представители ПЦУ занимаются контрабандой культурных ценностей за рубеж. По ее словам, сначала ценности попадают в Польшу, а оттуда их развозят по всем странам Евросоюза. Артефакты добываются на нелегальных раскопках, изымаются из музейных и частных коллекций, объяснила дипломат.