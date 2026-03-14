В Петербурге при пожаре в коммуналке пострадали два человека

В Санкт-Петербурге на улице Жукова произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, передает пресс-служба регионального МЧС. Возгорание случилось в комнате площадью 25 квадратных метров в коммунальной квартире дома № 20.

По данным МЧС, мужчина и женщина были доставлены в больницу после происшествия. Из горящего здания эвакуировали 10 человек.

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Причины случившегося устанавливаются.

Утром 13 марта стало известно, что открытое горение, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, ликвидировано на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края. В устранении пожара и проливе участка, где произошло ЧП, участвуют 273 специалиста и 72 единицы техники.

До этого мать и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Селитренном Астраханской области. К моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило строение. Причиной стало короткое замыкание.

Кроме того, в Казани произошло возгорание в складском помещении, где расположено производство косметики и парфюмерии. По данным МЧС Татарстана, огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. метров. 20 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.