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11 июня 2026 в 19:35

Стало известно, в какие города и страны ринулись россияне на День России

Новосибирск, Петербург и Анталья возглавили рейтинг направлений на День России

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В предстоящие длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, пассажиры аэропорта Внуково чаще всего выбирают для путешествий Санкт-Петербург и Анталью, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Среди российских направлений наибольшим спросом пользуются Сочи, Минеральные Воды, Самара и Махачкала. В число самых популярных зарубежных маршрутов вошли Стамбул, Тбилиси, Ереван и Бодрум.

В этом году День России выпал на пятницу, сделав ее нерабочей. Традиционно в период таких «каникул» мы фиксируем рост пассажиропотока, — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Домодедово» сообщила. что самым востребованным маршрутом стал Новосибирск, на который пришлось 6,3% общего пассажиропотока аэропорта. Также в число лидеров вошли Калининград с долей 4,9% и Екатеринбург, который выбрали 3,9% пассажиров.

Среди зарубежных направлений первое место занял Бишкек с 3,8% пассажиропотока. Следом расположились Ереван с долей 3,5% и Ташкент, на который пришлось 3,4% всех пассажиров, вылетавших из Домодедово перед праздничным днем.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что ограничения на продажу туров в ОАЭ будут сняты, как только позволит ситуация на Ближнем Востоке. Он также поблагодарил эмиратских партнеров за поддержку российских туристов в острой фазе кризиса.

Россия
День России
Бодрум
Санкт-Петербург
Стамбул
Ереван
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