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11 июня 2026 в 12:56

Названо условие для снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ

Решетников: ограничения на туры в ОАЭ снимут при нормализации ситуации в регионе

Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ограничения на продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты снимут как только будет нормализована обстановка на Ближнем Востоке, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе форума «Пушетествуй!». При этом он напомнил, что между Россией и ОАЭ регулярно летают рейсы, потому туристы могут посещать страну в частном порядке, передает ТАСС.

Мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась, и, как только она позволит, мы все эти ограничения, которые сейчас есть, снимем. Но надо сказать, что у нас рейсы летают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты, — отметил Решетников.

Ранее ОАЭ продлили ограничения на полеты в своем воздушном пространстве до 23 июня. Как сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, при этом для полетов в аэропорты арабской страны выделили шесть коридоров.

1 июня стало известно, что первый за почти три месяца рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Дубай. Самолет отправился по маршруту после перерыва, объявленного в марте, для выполнения регулярных рейсов. Полет осуществляется на воздушном судне Boeing 737.

Власть
Минэкономразвития
Максим Решетников
ОАЭ
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